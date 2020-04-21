В Чорнобильській зоні вдень і вночі ведуть антидиверсійну операцію

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Джерело: Нацгвардія

Деталі: Екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів Національної гвардії вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей.

За словами прес-секретаря командувача НГУ полковника Вадима Голуба, основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали.

Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють й інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів. Зазначається, що військові НГУ тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Інформація про осередки задимлення передається ДСНС.

Українців просять утримуватись від спалювання сухостою, а також терміново повідомляти правоохоронців у разі виявлення нових місць загоряння.

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