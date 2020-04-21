В Чорнобильській зоні вдень і вночі ведуть антидиверсійну операцію

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Вівторок, 21 квітня 2020, 14:31

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Джерело: Нацгвардія

Деталі: Екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів Національної гвардії вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей.

 

За словами прес-секретаря командувача НГУ полковника Вадима Голуба, основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали.

Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють й інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів. Зазначається, що військові НГУ тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Інформація про осередки задимлення передається ДСНС.

Українців просять утримуватись від спалювання сухостою, а також терміново повідомляти правоохоронців у разі виявлення нових місць загоряння.

Передісторія:

  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця вже декілька днів перебуває в лідерах за індексом забрудненості повітря.
  • За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Українська правда
Теми: пожежа Чорнобиль Нацгвардія


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