В Чорнобильській зоні вдень і вночі ведуть антидиверсійну операцію
Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.
Джерело: Нацгвардія
Деталі: Екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів Національної гвардії вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей.
За словами прес-секретаря командувача НГУ полковника Вадима Голуба, основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали.
Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють й інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів. Зазначається, що військові НГУ тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Інформація про осередки задимлення передається ДСНС.
Українців просять утримуватись від спалювання сухостою, а також терміново повідомляти правоохоронців у разі виявлення нових місць загоряння.
Передісторія:
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця вже декілька днів перебуває в лідерах за індексом забрудненості повітря.
- За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
- Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
- У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.