В Чернобыльской зоне днем и ночью ведут антидиверсионную операцию

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Вторник, 21 апреля 2020, 14:31

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: Нацгвардия

Детали: Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов Национальной гвардии днем ​​и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.

 

По словам пресссекретаря командующего НГУ полковника Вадима Голуба, основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.

Также во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и других правонарушителей как то сталкеров и диггеров. Отмечается, что военные НГУ тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Информация об очагах задымления передается ГСЧС.

Украинцев просят воздержаться от сжигания сухостоя, а также срочно сообщать правоохранителям в случае обнаружения новых мест возгорания.

Предыстория:

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
  • По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Украинская правда
Темы: пожар Чернобыль Нацгвардия


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