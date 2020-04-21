В Чернобыльской зоне днем и ночью ведут антидиверсионную операцию
Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Источник: Нацгвардия
Детали: Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов Национальной гвардии днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.
По словам пресссекретаря командующего НГУ полковника Вадима Голуба, основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.
Также во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и других правонарушителей как то сталкеров и диггеров. Отмечается, что военные НГУ тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Информация об очагах задымления передается ГСЧС.
Украинцев просят воздержаться от сжигания сухостоя, а также срочно сообщать правоохранителям в случае обнаружения новых мест возгорания.
Предыстория:
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.