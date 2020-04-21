В Чернобыльской зоне днем и ночью ведут антидиверсионную операцию

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: Нацгвардия

Детали: Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов Национальной гвардии днем ​​и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.

По словам пресссекретаря командующего НГУ полковника Вадима Голуба, основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.

Также во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и других правонарушителей как то сталкеров и диггеров. Отмечается, что военные НГУ тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Информация об очагах задымления передается ГСЧС.

Украинцев просят воздержаться от сжигания сухостоя, а также срочно сообщать правоохранителям в случае обнаружения новых мест возгорания.

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