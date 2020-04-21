У освобожденных из плена ОРДЛО украинцев коронавируса не нашли, обсервация продолжается

ПЦР-тестирование на коронавирус освобожденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 16 апреля украинцев показало отрицательные результаты.

Источник: Офис президента

Детали: Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Андрея Ермака отметил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены с временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.

Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Что предшествовало: 16 апреля в рамках обмена на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 граждан, находившихся в неволе на оккупированных территориях Донбасса. На территорию ОРДЛО поехали 17 осужденных за терроризм и государственную измену.