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Комітет розглянув 15% правок до "антиколомойського" закону

Вівторок, 21 квітня 2020, 18:49
Комітет розглянув 15% правок до антиколомойського закону

Комітет Верховної Ради з питань банківської діяльності розглянув майже 2,5 тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту і пішов на перерву до 22 квітня.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "І так, на сьогодні засідання Комітету завершено. Зупинилися на 2437 правок.

Із цікавого, голосування за останній розділ (зміни у Цивільний кодекс) набрало 12 голосів з 13 необхідних. Тому перейдемо до цього питання завтра о 10:00".

Деталі: Железняк зазначає, що на засіданні 21 квітня вдалося пройти 15% від усіх правок, яких загалом 16 586.

Що було раніше: Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
  • МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
  • Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Українська правда
Теми: КоломойськийбанкиВерховна Радазаконодавство
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