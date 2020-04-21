Комітет розглянув 15% правок до "антиколомойського" закону

Комітет Верховної Ради з питань банківської діяльності розглянув майже 2,5 тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту і пішов на перерву до 22 квітня.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "І так, на сьогодні засідання Комітету завершено. Зупинилися на 2437 правок.

Із цікавого, голосування за останній розділ (зміни у Цивільний кодекс) набрало 12 голосів з 13 необхідних. Тому перейдемо до цього питання завтра о 10:00".

Деталі: Железняк зазначає, що на засіданні 21 квітня вдалося пройти 15% від усіх правок, яких загалом 16 586.

Що було раніше: Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

Передісторія: