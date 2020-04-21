Комітет розглянув 15% правок до "антиколомойського" закону
Комітет Верховної Ради з питань банківської діяльності розглянув майже 2,5 тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту і пішов на перерву до 22 квітня.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка
Пряма мова: "І так, на сьогодні засідання Комітету завершено. Зупинилися на 2437 правок.
Із цікавого, голосування за останній розділ (зміни у Цивільний кодекс) набрало 12 голосів з 13 необхідних. Тому перейдемо до цього питання завтра о 10:00".
Деталі: Железняк зазначає, що на засіданні 21 квітня вдалося пройти 15% від усіх правок, яких загалом 16 586.
Що було раніше: Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.
Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.