Комитет рассмотрел 15% поправок к "антиколомойскому" закона

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Вторник, 21 апреля 2020, 18:49

Комитет Верховной Рады по вопросам банковской деятельности рассмотрел почти 2,5 тысячи поправок к "антиколомойскому" законопроекту и ушел на перерыв до 22 апреля.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "И так, на сегодня заседание комитета завершено. Остановились на 2437 поправке.

Из интересного, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых. Поэтому перейдем к этому вопросу завтра в 10:00".

Детали: Железняк отмечает, что на заседании 21 апреля удалось пройти 15% от всех поправок, которых всего 16 586.

Что было раньше: Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
  • МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
  • Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Украинская правда
Темы: Коломойский банки Верховная Рада законодательство


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