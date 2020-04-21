Комитет рассмотрел 15% поправок к "антиколомойскому" закона

Комитет Верховной Рады по вопросам банковской деятельности рассмотрел почти 2,5 тысячи поправок к "антиколомойскому" законопроекту и ушел на перерыв до 22 апреля.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "И так, на сегодня заседание комитета завершено. Остановились на 2437 поправке.

Из интересного, голосование за последний раздел (изменения в Гражданский кодекс) набрало 12 голосов из 13 необходимых. Поэтому перейдем к этому вопросу завтра в 10:00".

Детали: Железняк отмечает, что на заседании 21 апреля удалось пройти 15% от всех поправок, которых всего 16 586.

Что было раньше: Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

Предыстория: