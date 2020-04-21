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Від Covid-19 померли двоє молодих буковинців – ОДА

Вівторок, 21 квітня 2020, 22:39
Від Covid-19 померли двоє молодих буковинців – ОДА

У Чернівецькій області від коронавірусної інфекції померли двоє молодих хлопців.

Джерело: голова облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Хочу вкотре висловити співчуття родичам і сім’ям чотирьох буковинців, які померли внаслідок коронавірусної інфекції, і двох молодих хлопців, яких лікарі також не врятували і у них підтвердили наявність інфекції".

Деталі: За словами Осачука, юнаки надто пізно звернулися по допомогу і померли "буквально за одну добу".

Голова ОДА повідомив, що протягом останньої доби в регіоні зафіксували 65 нових випадків зараження коронавірусом, усього на Буковині вже налічується 1052 випадки захворювання на Covid-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: У Чернівецькій області, де найбільше в Україні хворих на COVID-19, 43 пацієнти із коронавірусом або підозрою на захворювання перебувають у важкому стані.

Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Чернівецька областьжертви
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