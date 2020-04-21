От Covid-19 умерли двое молодых буковинцев – ОГА

В Черновицкой области от коронавирусной инфекции умерли двое молодых парней.

Источник: председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Хочу еще раз выразить соболезнования родственникам и семьям четырех буковинцев, умерших вследствие коронавирусной инфекции, и двух молодых ребят, которых врачи также не спасли и у них подтвердили наличие инфекции".

Детали: По словам Осачука, юноши слишком поздно обратились за помощью и умерли "буквально за одни сутки".

Председатель ОГА сообщил, что в течение последних суток в регионе зафиксировали 65 новых случаев заражения коронавирусом, всего на Буковине уже насчитывается 1052 случая заболевания Covid-19.

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Напомним: В Черновицкой области, где больше всего в Украине больных COVID-19, 43 пациента с коронавирусом или подозрением на заболевание находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.