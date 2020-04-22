Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА
Середа, 22 квітня 2020, 06:10
Президент Володимир Зеленський провів ряд кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 та призначив 6 голів адміністрацій.
Джерело: укази президента
Деталі: У Сумській області Зеленський звільнив сімох голів адміністрацій. Вінницька, Харківська і Чернігівська область позбавились по одному главі РДА.
По два нових призначення президент зробив у Харківській та Запорізькій областях. Окрім того, нові голови РДА дістались Вінницькій та Миколаївській областям.
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Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко.
Українська правда