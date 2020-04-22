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Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА

Середа, 22 квітня 2020, 06:10
Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА

Президент Володимир Зеленський провів ряд кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 та призначив 6 голів адміністрацій.

Джерело: укази президента

Деталі: У Сумській області Зеленський звільнив сімох голів адміністрацій. Вінницька, Харківська і Чернігівська область позбавились по одному главі РДА.

По два нових призначення президент зробив у Харківській та Запорізькій областях. Окрім того, нові голови РДА дістались Вінницькій та Миколаївській областям. 

Читати більше: Президент на раз. Перший рік Зеленського

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко.

Українська правда
Теми: Зеленськиймісцева влада
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