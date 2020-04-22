Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА

3407 переглядів
Середа, 22 квітня 2020, 06:10

Президент Володимир Зеленський провів ряд кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 та призначив 6 голів адміністрацій.

Джерело: укази президента

Деталі: У Сумській області Зеленський звільнив сімох голів адміністрацій. Вінницька, Харківська і Чернігівська область позбавились по одному главі РДА.

По два нових призначення президент зробив у Харківській та Запорізькій областях. Окрім того, нові голови РДА дістались Вінницькій та Миколаївській областям. 

Читати більше: Президент на раз. Перший рік Зеленського

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко.

Українська правда
Теми: Зеленський місцева влада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент на раз. Перший рік Зеленського 22 квітня 2020, 00:25
Зеленський поскаржився, що епідемія коронавірусу гальмує турборежим 21 квітня 2020, 21:29
Ексміністр фінансів стане радником Єрмака 21 квітня 2020, 19:34
Усі новини
Головні новини
На Дніпропетровщині нарахували 150 випадків COVID-19
У "Слузі народу" підтвердили, що Рада збереться у п’ятницю
В уряді кажуть, планувати відпустку на першу половину літа не варто
Новини 21 квітня: продовження карантину, звільнення у Зеленського
Усі новини
Медицина

Як коронавірус впливає на тіло людини

поради

Як скролити соцмережі з користю