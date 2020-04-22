Зеленский уволил 10 и назначил 6 председателей РГА

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 и назначил 6 глав администраций.

Источник: указы президента

Детали: В Сумской области Зеленский уволил семерых глав администраций. Винницкая, Харьковская и Черниговская область лишились по одному главе РГА.

По два новых назначения президент сделал в Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, новые председателя РГА достались Винницкой и Николаевской областям.

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Напомним: