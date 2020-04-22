Зеленский уволил 10 и назначил 6 председателей РГА

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Среда, 22 апреля 2020, 06:10

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 и назначил 6 глав администраций.

Источник: указы президента

Детали: В Сумской области Зеленский уволил семерых глав администраций. Винницкая, Харьковская и Черниговская область лишились по одному главе РГА.

По два новых назначения президент сделал в Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, новые председателя РГА достались Винницкой и Николаевской областям.

Читать больше: Президент на раз. Первый год Зеленского

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместитель руководителя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.

Украинская правда
Темы: Зеленский местная власть


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