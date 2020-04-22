Зеленский уволил 10 и назначил 6 председателей РГА
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Среда, 22 апреля 2020, 06:10
Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 и назначил 6 глав администраций.
Источник: указы президента
Детали: В Сумской области Зеленский уволил семерых глав администраций. Винницкая, Харьковская и Черниговская область лишились по одному главе РГА.
По два новых назначения президент сделал в Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, новые председателя РГА достались Винницкой и Николаевской областям.
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Напомним:
- Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместитель руководителя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.
Украинская правда
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