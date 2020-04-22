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Військові знищили двох російських найманців – ООС

Середа, 22 квітня 2020, 07:16
Військові знищили двох російських найманців – ООС

21 квітня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові втрат не понесли, натомість знищили двох окупантів. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки із гранатометів різних систем. Поблизу Старогнатівки ворог вів обстріли зі танкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Також ворог порушував "тишу" біля Красногорівки, Кримського та Новотошківського. 

"Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було", – йдеться у повідомленні. 

За даними розвідки, українські військові знищили двох російських найманців.

Від початку поточної доби противник обстріляв позиції біля Богданівки. 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – запевнили військові. 

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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