Военные уничтожили двух российских наемников - ООС

21 апреля российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные потерь не понесли, зато ликвидировали двух оккупантов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывали огонь у Авдеевки из гранатометов различных систем. Вблизи Старогнатовки враг вел обстрелы из танковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Также враг нарушал "тишину" возле Красногоровки, Крымского и Новотошковского.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – говорится в сообщении.

По данным разведки, украинские военные уничтожили двух российских наемников.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции у Богдановки.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – заверили военные.