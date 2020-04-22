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Военные уничтожили двух российских наемников - ООС

Среда, 22 апреля 2020, 07:16
Военные уничтожили двух российских наемников - ООС

21 апреля российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные потерь не понесли, зато ликвидировали двух оккупантов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывали огонь у Авдеевки из гранатометов различных систем. Вблизи Старогнатовки враг вел обстрелы из танковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Также враг нарушал "тишину" возле Красногоровки, Крымского и Новотошковского.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – говорится в сообщении.

По данным разведки, украинские военные уничтожили двух российских наемников.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции у Богдановки.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – заверили военные.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассе
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