Военные уничтожили двух российских наемников - ООС
21 апреля российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные потерь не понесли, зато ликвидировали двух оккупантов.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Боевики открывали огонь у Авдеевки из гранатометов различных систем. Вблизи Старогнатовки враг вел обстрелы из танковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Также враг нарушал "тишину" возле Красногоровки, Крымского и Новотошковского.
"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – говорится в сообщении.
По данным разведки, украинские военные уничтожили двух российских наемников.
С начала текущих суток противник обстрелял позиции у Богдановки.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – заверили военные.