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У Раді визначилися з порядком денним на п’ятницю

Середа, 22 квітня 2020, 12:07
У Раді визначилися з порядком денним на п’ятницю

У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради 24 квітня 10 питань, цього ж дня відбудеться і друге позачергове засідання, на якому планують розглянути 1 питання.  

Джерело: пост нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури у Telegram, сайт партії "Голос"

Деталі: Зокрема, нардепи планують розглянути 4 проєкти постанов про скасування рішення ВР про внесення змін до регламенту Ради та проєкт постанови про скасування закону про внесення змін до закону про місцеве самоврядування.

А також у порядку денному проєкт закону №2769-Д про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави). 

Як повідомляє сайт партії "Голос", законопроєкт пропонує зменшити виборчі застави у 9 разів.

На думку його авторів, такі зміни "мають відновити політичну конкуренцію, забезпечити кандидатам рівні можливості на виборах і не дозволити олігархам отримати повний контроль над регіонами".

Наприклад, проєкт закону пропонує зменшити заставу для кандидатів на міського голову Києва з 4 мільйонів до 445 тисяч гривень, а для участі у виборах до Львівської облради – з 3,6 мільйона до 398 тисяч гривень.

Також у порядку денному проєкт закону №2372-Д про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії, проєкт закону №2809-Д про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення щодо штрафних балів.

Крім того, законопроєкт №2656-Д про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро щодо підстав звільнення директора бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, два проєкти (№3205-Д та №3205-1-Д) закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Проєкт закону №1182-1-Д про внутрішній водний транспорт, проєкт закону №3364-Д про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі) та законопроєкт №2234-Д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

На другому позачерговому засіданні 24 квітня планують розглянути одне питання – проєкт постанови №3358-Д про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини бюджету.

Передісторія: 

  • Співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу" розповіли, що Верховна Рада планує провести позачергове засідання у п’ятницю, 24 квітня, щоб розглянути постанови про скасування голосування за зміни до регламенту. Також, за словами джерел УП, на засіданні не планують розглядати закон про банки.
  • Пізніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура підтвердив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 24 квітня.

Українська правда

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Теми: Верховна Радазаконодавствовибори
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