В Раде определились с повесткой дня на пятницу

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Среда, 22 апреля 2020, 12:07

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады 24 апреля 10 вопросов, в этот же день состоится и второе внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть 1 вопрос.

Источник: пост нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры в Telegram, сайт партии "Голос"

Детали: В частности, нардепы планируют рассмотреть 4 проекта постановлений об отмене решения ВР о внесении изменений в регламент Рады и проект постановления об отмене закона о внесении изменений в закон о местном самоуправлении.

А также в повестке дня проект закона №2769-Д о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога). 

Как сообщает сайт партии "Голос", законопроект предлагает уменьшить избирательные залоги в 9 раз.

По мнению его авторов, такие изменения "должны восстановить политическую конкуренцию, обеспечить кандидатам равные возможности на выборах и не позволить олигархам получить полный контроль над регионами".

Например, проект закона предлагает уменьшить залог для кандидатов на городского председателя Киева с 4 миллионов до 445 тысяч гривен, а для участия в выборах во Львовский облсовет – с 3,6 миллиона до 398 тысяч гривен.  

 Также в повестке дня проект закона №2372-Д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии, проект закона №2809-Д о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно штрафных баллов.  

Кроме того, законопроект №2656-Д о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро относительно оснований увольнения директора бюро за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение, два проекта (№3205-Д и №3205-1-Д) закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Проект закона №1182-1-Д о внутреннем водном транспорте, проект закона №3364-Д о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопроса сертификации оператора системы передачи) и законопроект №2234-Д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

На втором внеочередном заседании 24 апреля планируют рассмотреть один вопрос – проект   постановления №3358-Д о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части бюджета.

Предыстория: 

  • Ранее собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа" рассказали, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля, чтобы рассмотреть постановление об отмене голосования за изменения в регламент. Также, по словам источников УП, на заседании не планируют рассматривать закон о банках.
  • Позже нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится 24 апреля.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада законодательство виборы


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