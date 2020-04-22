Шмигаль про відкриття кордонів: Будемо дивитися, як у сусідів

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Середа, 22 квітня 2020, 13:19

Прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль прогнозує, що за умов падіння захворюваності на коронавірус, Україна зможе почати відкривати свої кордони приблизно через 30 днів після того, як їх відкриють інші європейські країни.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля РБК-Україна

Пряма мова: "Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами - Польщею, Угорщиною, Румунією – як вони будуть себе поводити щодо кордонів. Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії, і, залежно від того як будуть відкриватися їхні кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти що, імовірно, такі самі дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо в нас буде спокійна ситуація".

Деталі: Шмигаль пояснив, що відкривати кордон в Україні беззмістовно, бо однаково ні виїхати, ні заїхати в країну буде неможливо, через те, що закриті кордони інших країн, які "увійшли в це карантинне піке набагато раніше".

Він також додав, що Україна спробує залишити в себе тих людей, які повернулися додому після втрати роботи за кордоном, бо в "Україні також повно роботи".

Шмигаль відзначив, що наразі відомо про два випадки в Європі, коли роботодавці-аграрії організовували чартери, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але, він нагадав, що кордони закриті, і додав, що ні на офіційному, ні на неофіційному рівні Україна не вела і не веде переговорів про те, щоб "вивезти кудись людей на роботи".

За словами прем’єра, зараз усіх людей, які вернулись із заробіток, ідентифікують "у якості надзвичайно кваліфікованої, навченої в Європі робочої сили, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку".

Для них хочуть створювати нові робочі місця, а також кредитувати малий і середній бізнес "під дуже вигідні умови".  

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Теми: Шмигаль кордон коронавірус карантин


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