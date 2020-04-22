Шмыгаль об открытии границ: Будем смотреть, как у соседей

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль прогнозирует, что при условии снижения заболеваемости коронавирусом, Украина сможет начать открывать свои границы примерно через 30 дней после того, как их откроют другие европейские страны.

Источник: интервью Шмыгаля РБК-Украина

Прямая речь: "Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией – как они будут себя вести в отношении границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии, и в зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация".

Детали: Шмыгаль объяснил, что открывать границу в Украину бессмысленно, потому что все равно ни выехать, ни заехать в страну будет невозможно, поскольку закрыты границы других стран, которые "вошли в это карантинное пике гораздо раньше".

Он также добавил, что Украина попытается оставить у себя тех людей, которые вернулись домой после потери работы за рубежом, потому что в "Украине также полно работы".

Шмыгаль отметил, что сейчас известно о двух случаях в Европе, когда работодатели-аграрии организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но, он напомнил, что границы закрыты, и добавил, что ни на официальном, ни на неофициальном уровне Украина не вела и не ведет переговоров о том, чтобы "вывезти куда-то людей на работу".

По словам премьера, сейчас всех людей, которые вернулись с заработок, идентифицируют "в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку".

Для них хотят создавать новые рабочие места, а также кредитовать малый и средний бизнес "под очень выгодные условия".

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