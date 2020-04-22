Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль об открытии границ: Будем смотреть, как у соседей

Среда, 22 апреля 2020, 13:19
Шмыгаль об открытии границ: Будем смотреть, как у соседей

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль прогнозирует, что при условии снижения заболеваемости коронавирусом, Украина сможет начать открывать свои границы примерно через 30 дней после того, как их откроют другие европейские страны.

Источник: интервью Шмыгаля РБК-Украина

Прямая речь: "Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией – как они будут себя вести в отношении границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии, и в зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация".

Детали: Шмыгаль объяснил, что открывать границу в Украину бессмысленно, потому что все равно ни выехать, ни заехать в страну будет невозможно, поскольку закрыты границы других стран, которые "вошли в это карантинное пике гораздо раньше".

Он также добавил, что Украина попытается оставить у себя тех людей, которые вернулись домой после потери работы за рубежом, потому что в "Украине также полно работы".

Шмыгаль отметил, что сейчас известно о двух случаях в Европе, когда работодатели-аграрии организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но, он напомнил, что границы закрыты, и добавил, что ни на официальном, ни на неофициальном уровне Украина не вела и не ведет переговоров о том, чтобы "вывезти куда-то людей на работу".

По словам премьера, сейчас всех людей, которые вернулись с заработок, идентифицируют "в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку".

Для них хотят создавать новые рабочие места, а также кредитовать малый и средний бизнес "под очень выгодные условия".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Предыстория: 

Темы: Шмыгальграницакоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: