Рятувальники не можуть дістатися до найскладнішого осередку пожежі в Чорнобильській зоні
У Чорнобильській зоні відчуження немає осередків відкритого вогню, але повністю загасити пожежу не вдається через захаращену лісову місцевість.
Джерело: директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу 22 квітня
Деталі: Демчук повідомив, що за даними наземної розвідки та супутникового моніторингу, станом на ранок середи осередків відкритого вогню не фіксувалося.
Основні зусилля зосереджені на найбільш складному осередку – в районі Рудьки-Буряківка. Наземні сили рятувальників не можуть туди дістатися через велику захаращеність лісових масивів.
Пряма мова: Інтенсивно використовується інженерна техніка ДСНС та ЗСУ. За добу пробито 125 кілометрів доріг у цій захаращеній місцевості. Залучено 9 одиниць інженерної техніки.
Тільки в такий спосіб вдається діставатися до кромки пожеж, поливаємо їх і стримуємо подальше розповсюдження. Процес, на жаль, тривалий і важкий".
Деталі: Радіаційний фон у Чорнобильській зоні відчуження, столиці та Київській області перебувають у межах природних фонових значень
Всього до ліквідації пожеж у зоні відчужено залучено 1200 осіб 300 одиниць техніки.
Передісторія:
- У Чорнобильській зоні з 3 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршилося повітря у Києві. Українська столиця декілька днів перебувала в лідерах за індексом забрудненості повітря.
- У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.