Рятувальники не можуть дістатися до найскладнішого осередку пожежі в Чорнобильській зоні

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Середа, 22 квітня 2020, 13:34

У Чорнобильській зоні відчуження немає осередків відкритого вогню, але повністю загасити пожежу не вдається через захаращену лісову місцевість.

Джерело: директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу 22 квітня

Деталі: Демчук повідомив, що за даними наземної розвідки та супутникового моніторингу, станом на ранок середи осередків відкритого вогню не фіксувалося.

Основні зусилля зосереджені на найбільш складному осередку – в районі Рудьки-Буряківка. Наземні сили рятувальників не можуть туди дістатися через велику захаращеність лісових масивів.

Пряма мова: Інтенсивно використовується інженерна техніка ДСНС та ЗСУ. За добу пробито 125 кілометрів доріг у цій захаращеній місцевості. Залучено 9 одиниць інженерної техніки.

Тільки в такий спосіб вдається діставатися до кромки пожеж, поливаємо їх і стримуємо подальше розповсюдження. Процес, на жаль, тривалий і важкий".

Деталі: Радіаційний фон у Чорнобильській зоні відчуження, столиці та Київській області перебувають у межах природних фонових значень

Всього до ліквідації пожеж у зоні відчужено залучено 1200 осіб 300 одиниць техніки.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 3 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. 
  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршилося повітря у Києві. Українська столиця декілька днів перебувала в лідерах за індексом забрудненості повітря.
  • У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Валентина Романенко, УП
Теми: пожежа Чорнобиль


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