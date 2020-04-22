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Спасатели не могут добраться до сложнейшего очага пожара в Чернобыльской зоне

Среда, 22 апреля 2020, 13:34
Спасатели не могут добраться до сложнейшего очага пожара в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне отчуждения нет очагов открытого огня, но полностью потушить пожар не удается из-за непроходимой лесистой местности.

Источник: директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на брифинге 22 апреля

Детали: Демчук сообщил, что по данным наземной разведки и спутникового мониторинга, по состоянию на утро среды очагов открытого огня не фиксировалось.

Основные усилия сосредоточены на наиболее сложном очаге - в районе Рудьки-Буряковка. Наземные силы спасателей не могут туда добраться из-за непроходимой лесистой местности.

Прямая речь: Интенсивно используется инженерная техника ГСЧС и ВСУ. За сутки пробито 125 километров дорог в этой заваленной местности. Привлечено 9 единиц инженерной техники.

Только таким образом удается добираться до кромки пожаров, поливаем их и сдерживаем дальнейшее распространение. Процесс, к сожалению, длительный и тяжелый".

Детали: Радиационный фон в Чернобыльской зоне отчуждения, столицы и Киевской области находятся в пределах естественных фоновых значений

Всего к ликвидации пожаров в зоне отчуждения привлечено 1200 человек и 300 единиц техники.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 3 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшился воздух в Киеве. Украинская столица несколько дней находилась в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
  • В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Валентина Романенко, УП
Темы: пожарЧернобыль
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