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Зеленський: Міністрів змінюватимуть, поки уряд не стане ідеальним

Середа, 22 квітня 2020, 15:58
Зеленський: Міністрів змінюватимуть, поки уряд не стане ідеальним

Президент Володимир Зеленський запевняє, що влада буде робити кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, поки уряд не стане "ідеальним".

Джерело: фільм  "Рік президента Зеленського", який наразі демонструє телеканал "Україна".

Пряма мова: "У нас немає недоторканних. Це стосується і уряду  Після цих слів знову хтось з українців скаже, що уряд - це уряд, у нас урядом командує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент повинен за цим слідкувати.

Якщо якийсь із міністрів завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я, як президент, буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки ми не зробимо ідеальний уряд, коли кожна людина, кожен міністр знаходиться на своєму місці".

Деталі: У стрічці демонструються кадри з передвиборчої кампанії Зеленського, його перших кроків та заяв на посаді президента, потім глядачам показують Зеленського, який сидить у кріслі і розповідає невидимому співрозмовнику, чого було досягнуто за рік.

Що передувало: 22 квітня Офіс президента повідомив, що покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського.

Зазначалось, що фільм вийде в ефір о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. Крім того, за повідомленням ОП, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів".

Читайте також: Президент на раз. Перший рік Зеленського

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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