Зеленский: Министров будут менять до тех пор, пока Кабмин не станет идеальным

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Среда, 22 апреля 2020, 15:58

Президент Владимир Зеленский уверяет, что власть будет делать кадровые перестановки в Кабинете министров, пока правительство не станет "идеальным".

Источник: фильм "Год президента Зеленского", который сейчас демонстрирует телеканал "Украина".

Прямая речь: "У нас нет неприкасаемых. Это касается и правительства. После этих слов опять кто-то из украинцев скажет, что правительство - это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить.

Если какой-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте".

Детали: В фильме демонстрируются кадры из предвыборной кампании Зеленского, его первых шагов и заявлений на посту президента, затем зрителям показывают Зеленского, который сидит в кресле и рассказывает невидимому собеседнику, что было достигнуто за год.

Что предшествовало: 22 апреля Офис президента сообщил, что покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского.

Отмечалось, что фильм выйдет в эфир в 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях. Кроме того, по сообщению ОП, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Украинская правда
Темы: Зеленский Кабинет министров


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