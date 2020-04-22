Электронные паспорта: Федоров собрал Зеленского и Авакова на презентации в Zoom

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил сервис цифровых паспортов в приложении "Дія", он работает для ID-карт и заграничного биометрического паспорта.

Источник: презентация в Zoom с участием президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка

Детали: Пока будут электронными внутренние паспорта в формате ID-карты и биометрические загранпаспорта. Их действительность будут проверять с помощью QR-кода.

Не только представители власти, но и любой гражданин сможет проверить подлинность документа с помощью приложения "Дія" в своем смартфоне.

Услуга доступна для пользователей iPhone и смартфонов на Android (AppStore и Play Market)

Владимир Зеленский выразил убеждение, что "по завершении карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни более 19,5 миллионов граждан Украины, которые сегодня имеют ID-карту или биометрический паспорт".

Возможности использования электронного паспорта

По поводу регистрации (т.н. прописки), участники презентации сообщили, что эта информация также со временем будет в цифровом формате, чтобы гражданам не приходилось носить бумажные документы.

Ранее во время карантина запустили электронные студенческие, которые также проверяют по QR-кодом

Федоров сообщил, что теперь запустили еще пуш-уведомления приложения "Дія", единый портал электронных услуг, возможность онлайн-открытии или закрытии статуса физического лица-предпринимателя (ФЛП), сервис для подписания документов онлайн с использованием электронной подписи.

Федоров отметил: "На прошлой неделе мы подписали впервые в истории Украины онлайн-меморандум с Национальным банком, не выходя из офиса, по Zoom... У нас есть меморандум, легитимный, на который можно опираться".

На смартфонах "Дія" запускает еще цифровой идентификационный номер, страховку на авто, оплату штрафов, подачу отчетов и уплату налогов физлицами-предпринимателями. Некоторые сервисы еще будут доступны на портале "Дія".

По словам Федорова, на портале "Дія" сегодня можно получить 27 услуг.

Михаил Федоров пообещал каждую неделю делать "новые релизы".

Денис Шмыгаль сказал, что "50 приоритетных услуг" в этом году будет переведено в онлайн. В плане правительства сказано, что до 2024 года необходимо обеспечить граждан возможностью 100% государственных услуг получать онлайн, напомнил он.

Президент Зеленский также отметил, что настаивает на переходе всех услуг в онлайн.

Предыстория: Первым в "Дії" стали доступны электронные водительские права. Во время карантина в связи с коронавирусом "Дія" создала сервис "Дій вдома" ("Действуй дома") для мониторинга соблюдения гражданами самоизоляции и обсервации.