Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Электронные паспорта: Федоров собрал Зеленского и Авакова на презентации в Zoom

Среда, 22 апреля 2020, 16:12
Электронные паспорта: Федоров собрал Зеленского и Авакова на презентации в Zoom

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил сервис цифровых паспортов в приложении "Дія", он работает для ID-карт и заграничного биометрического паспорта.

Источник: презентация в Zoom с участием президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка

Детали: Пока будут электронными внутренние паспорта в формате ID-карты и биометрические загранпаспорта. Их действительность будут проверять с помощью QR-кода.

 

Не только представители власти, но и любой гражданин сможет проверить подлинность документа с помощью приложения "Дія" в своем смартфоне.

Услуга доступна для пользователей iPhone и смартфонов на Android (AppStore и Play Market)

Владимир Зеленский выразил убеждение, что "по завершении карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни более 19,5 миллионов граждан Украины, которые сегодня имеют ID-карту или биометрический паспорт".

 
Возможности использования электронного паспорта

По поводу регистрации (т.н. прописки), участники презентации сообщили, что эта информация также со временем будет в цифровом формате, чтобы гражданам не приходилось носить бумажные документы.

Ранее во время карантина запустили электронные студенческие, которые также проверяют по QR-кодом

Федоров сообщил, что теперь запустили еще пуш-уведомления приложения "Дія", единый портал электронных услуг, возможность онлайн-открытии или закрытии статуса физического лица-предпринимателя (ФЛП), сервис для подписания документов онлайн с использованием электронной подписи.

Федоров отметил: "На прошлой неделе мы подписали впервые в истории Украины онлайн-меморандум с Национальным банком, не выходя из офиса, по Zoom... У нас есть меморандум, легитимный, на который можно опираться".

На смартфонах "Дія" запускает еще цифровой идентификационный номер, страховку на авто, оплату штрафов, подачу отчетов и уплату налогов физлицами-предпринимателями. Некоторые сервисы еще будут доступны на портале "Дія".

По словам Федорова, на портале "Дія" сегодня можно получить 27 услуг.

 

Михаил Федоров пообещал каждую неделю делать "новые релизы".

Денис Шмыгаль сказал, что "50 приоритетных услуг" в этом году будет переведено в онлайн. В плане правительства сказано, что до 2024 года необходимо обеспечить граждан возможностью 100% государственных услуг получать онлайн, напомнил он.

Президент Зеленский также отметил, что настаивает на переходе всех услуг в онлайн.

Предыстория: Первым в "Дії" стали доступны электронные водительские права. Во время карантина в связи с коронавирусом "Дія" создала сервис "Дій вдома" ("Действуй дома") для мониторинга соблюдения гражданами самоизоляции и обсервации.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: диджитализацияпаспорт ФедоровITтехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
диджитализация
В "Дії" тестируют обновленную услугу смены места жительства
ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом
Приложения на базе "Дії" начали создавать Колумбия и Замбия – Федоров
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: