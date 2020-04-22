Электронные паспорта: Федоров собрал Зеленского и Авакова на презентации в Zoom

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил сервис цифровых паспортов в приложении "Дія", он работает для ID-карт и заграничного биометрического паспорта.

Источник: презентация в Zoom с участием президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка

Детали: Пока будут электронными внутренние паспорта в формате ID-карты и биометрические загранпаспорта. Их действительность будут проверять с помощью QR-кода.

Не только представители власти, но и любой гражданин сможет проверить подлинность документа с помощью приложения "Дія" в своем смартфоне.

Услуга доступна для пользователей iPhone и смартфонов на Android (AppStore и Play Market)

Владимир Зеленский выразил убеждение, что "по завершении карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни более 19,5 миллионов граждан Украины, которые сегодня имеют ID-карту или биометрический паспорт".

Возможности использования электронного паспорта

По поводу регистрации (т.н. прописки), участники презентации сообщили, что эта информация также со временем будет в цифровом формате, чтобы гражданам не приходилось носить бумажные документы.

Федоров также сообщил, что запустили пуш-уведомления приложения "Дія", единый портал электронных услуг, возможность онлайн-открытии или закрытии статуса физического лица-предпринимателя (ФЛП), сервис для подписания документов онлайн с использованием электронной подписи.

Ранее во время карантина запустили электронные студенческие, которые также проверяют по QR-кодом, а также Единый портал электронных услуг.

По словам Федорова, на портале "Дія" сегодня можно получить 27 услуг.

Первым в "Дії" стали доступны электронные водительские права. Во время карантина в связи с коронавирусом "Дія" создала сервис "Дій вдома" ("Действуй дома") для мониторинга соблюдения гражданами самоизоляции и обсервации.

Михаил Федоров пообещал каждую неделю делать "новые релизы".

Денис Шмыгаль сказал, что "50 приоритетных услуг" в этом году будет переведено в онлайн. В плане правительства сказано, что до 2024 года необходимо обеспечить граждан возможностью 100% государственных услуг получать онлайн, напомнил он.

Президент Зеленский также отметил, что настаивает на переходе всех услуг в онлайн.