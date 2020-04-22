Разумков призначив позачергове засідання Ради
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання у п'ятницю, 24 квітня.
Джерело: сайт парламенту
Дослівно: "У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 24 квітня 2020 року".
Деталі: На засіданні будуть розглянути такі питання:
- проект постанови про скасування рішення Ради від 16 квітня про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (реєстр. № 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);
- проект постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (реєстр. № 2653-П);
- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстр. № 2372);
- проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (реєстр. № 2809);
- проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (реєстр. № 3205, 3205-1);
- проект закону про внутрішній водний транспорт (№ 1182-1-д);
- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі (№ 3364);
- проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (№ 2234);
- проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету (№ 3358).