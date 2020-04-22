Разумков призначив позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання у п'ятницю, 24 квітня.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно: "У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 24 квітня 2020 року".

Деталі: На засіданні будуть розглянути такі питання: