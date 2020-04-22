Разумков призначив позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання у п'ятницю, 24 квітня.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно: "У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 24 квітня 2020 року".

Деталі: На засіданні будуть розглянути такі питання:

проект постанови про скасування рішення Ради від 16 квітня про прийняття закону про внесення змін до регламенту Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

проект постанови про скасування результатів голосування Ради від 16 квітня про прийняття змін до закону про місцеве самоврядування (№ 2653-П);

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№ 2372);

проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (№ 2809);

проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№ 3205, 3205-1);

проект закону про внутрішній водний транспорт (№ 1182-1-д);

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі (№ 3364);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (№ 2234);

проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету (№ 3358).

Що передувало: На позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту, покликаний унеможливити поправковий спам.

Це має пришвидшити розгляд "антиколомойського" законопроєкту, який наразі заблокований 16 тисячами поправок.