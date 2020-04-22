Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков призначив позачергове засідання Ради

Середа, 22 квітня 2020, 17:36
Разумков призначив позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання у п'ятницю, 24 квітня.

Джерело: сайт парламенту

Дослівно: "У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 24 квітня 2020 року".

Деталі: На засіданні будуть розглянути такі питання:

  • проект постанови про скасування рішення Ради від 16 квітня про прийняття закону про внесення змін до регламенту Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);
  • проект постанови про скасування результатів голосування Ради від 16 квітня про прийняття змін до закону про місцеве самоврядування (№ 2653-П);
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№ 2372);
  • проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (№ 2809);
  • проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№ 3205, 3205-1);
  • проект закону про внутрішній водний транспорт (№ 1182-1-д);
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі (№ 3364);
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (№ 2234);
  • проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету (№ 3358).

Що передувало: На позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту, покликаний унеможливити поправковий спам.

Це має пришвидшити розгляд "антиколомойського" законопроєкту, який наразі заблокований 16 тисячами поправок.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
Усі новини...
Реклама: