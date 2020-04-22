Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков назначил внеочередное заседание Рады

Среда, 22 апреля 2020, 17:36
Разумков назначил внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в пятницу, 24 апреля.

Источник: сайт парламента

Дословно: "В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 24 апреля 2020 года".

Детали: На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

  • проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии закона о внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3)
  • проект постановления об отмене результатов голосования Рады от 16 апреля о принятии изменений в закон о местном самоуправлении (№ 2653-П);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии (№ 2372);
  • проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (№ 2809);
  • проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205-1)
  • проект закона о внутреннем водном транспорте (№ 1182-1-д);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи (№ 3364)
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234)
  • проект постановления о создании временной следственной комиссии Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям госбюджета (№ 3358).

Что предшествовало: На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в свой регламент, призванный избавиться от поправочного спама. 

Это должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, который сейчас заблокирован 16 тысячами поправок.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Верховная Рада
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
В Украине появится государственный реестр санкций: Рада приняла законопроект
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: