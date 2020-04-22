Справи Майдану: Судитимуть двох екскерівників з МВС

До суду скеровано обвинувальні акти відносно колишнього ексзаступника начальника управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві та ексзаступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Вони обвинувачуються у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян.

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці, з метою виконання злочинного наказу, організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян.

Унаслідок таких дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" витіснили близько 300 учасників мітингу від Монументу Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик.

Цим правоохоронці порушили конституційне право громадян збиратися мирно без зброї, та проводити збори й мітинги.

Нагадаємо: У 2014 році Міністерство внутрішніх справ виявило, що за наказом командира полку "Беркут" полковника Сергія Кусюка було знищено всю документацію про діяльність спецпідрозділу під час Євромайдану.

11 квітня ДБР завершило слідство щодо цих двох екскерівників підрозділів МВС.