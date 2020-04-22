Дела Майдана: Будут судить двух экс-руководителей из МВД

В суд направлено обвинительные акты в отношении бывшего экс-заместителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве и бывшего заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Они обвиняются в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан.

В результате таких действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик.

Этим правоохранители нарушили конституционное право граждан собираться мирно без оружия, и проводить собрания и митинги.

Напомним: В 2014 году Министерство внутренних дел обнаружило, что по приказу командира полка "Беркут" полковника Сергея Кусюка была уничтожена вся документация о деятельности спецподразделения во время Евромайдана.