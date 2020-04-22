Мы держались сколько могли: в Чернигове заявили о первом случае Covid
В мэрии Чернигова заявили, что только сейчас в городе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Источник: заместитель мэра города Александр Ломако в Facebook
Прямая речь: "Мы держались, сколько могли, но... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове".
Детали: По словам Ломако, это - 56-летняя женщина, муж которой был на заработках в России и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем.
Больная находится в инфекционном отделении 2-й городской больницы, болезнь протекает без осложнений.
Ее мужу сделали экспресс-тест, он отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.
В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.
Предыстория: При этом 21 апреля сообщалось, что в Черниговском райсуде, который расположен в Чернигове, проводят дезинфекцию, поскольку у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус.
По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая заболевания COVID-19, из них 13 в Черниговской области.