Мы держались сколько могли: в Чернигове заявили о первом случае Covid

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Среда, 22 апреля 2020, 22:13

В мэрии Чернигова заявили, что только сейчас в городе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Источник: заместитель мэра города Александр Ломако в Facebook

Прямая речь: "Мы держались, сколько могли, но... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове".

Детали: По словам Ломако, это - 56-летняя женщина, муж которой был на заработках в России и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем.

Больная находится в инфекционном отделении 2-й городской больницы, болезнь протекает без осложнений.

Ее мужу сделали экспресс-тест, он отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.

Предыстория: При этом 21 апреля сообщалось, что в Черниговском райсуде, который расположен в Чернигове, проводят дезинфекцию, поскольку у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус.

По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая заболевания COVID-19, из них 13 в Черниговской области.

Украинская правда
Темы: Чернигов коронавирус Covid-2019


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