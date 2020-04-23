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SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink

Четвер, 23 квітня 2020, 00:03
SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: сайт SpaceX

Деталі: Старт двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX був здійснений з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида о 22:30 за київським часом.

Це вже сьомий вихід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року, в рамках проекту Starlink.

З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складає вже 420 космічних апаратів системи Starlink.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка успішно вивела в космос дану партію супутників раніше використовувалася в першому польоті корабля Crew Dragon до МКС, запуску місії RADARSAT Constellation і четвертому запуску Starlink, здійснила керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка розташована в Атлантичному океані на відстані в 630 км від місця старту ракети.

Аєро-корпус ракети, який теж повернувся на землю, також раніше використовувався при запуску місії AMOS-17 в серпні 2019 року.

 
Момент відокремлення комплексу з 60-ти супутників від ракети

Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадуємо:

  • Компанія SpaceX має план запустити 12 тисяч космічних апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття на всій планеті.
  • Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
  • За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.
  • Нещодавно Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття. Перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні 2019 року.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: космосСША
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