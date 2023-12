SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: сайт SpaceX

Деталі: Старт двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX був здійснений з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида о 22:30 за київським часом.

Це вже сьомий вихід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року, в рамках проекту Starlink.

З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складає вже 420 космічних апаратів системи Starlink.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка успішно вивела в космос дану партію супутників раніше використовувалася в першому польоті корабля Crew Dragon до МКС, запуску місії RADARSAT Constellation і четвертому запуску Starlink, здійснила керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка розташована в Атлантичному океані на відстані в 630 км від місця старту ракети.

Аєро-корпус ракети, який теж повернувся на землю, також раніше використовувався при запуску місії AMOS-17 в серпні 2019 року.

Момент відокремлення комплексу з 60-ти супутників від ракети

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадуємо: