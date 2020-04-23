У керівництві "Укроборонпрому" виступили за його ліквідацію

Заступники гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм та Роман Бондар виступають за ліквідацію цього державного концерну і трансформацію його в 6 корпорацій.

Джерело: інтерв'ю Бондаря на "Оборонно-промисловому кур'єрі" й пост Найєма у Facebook

Пряма мова Найєма: "Час сказати про це відкрито: державний концерн "Укроборонпром" у нинішньому вигляді має бути ліквідовано. Ми прийшли не для того, щоб стати драконами, сісти на потоки і очолити оборонного монстра, створеного з єдиною метою – контролювати продаж збройових складів часів СРСР. Це має лишитися в минулому.

Сьогодні левова частка державних оборонних підприємств, на відміну від приватних виробників, неконкурентоспроможні. Головна причина – акціонер, тобто, держава, яке пов'язує виробників зайвою регуляцією та бюрократією.

Так, за десять років існування в концерні виросли нові люди, деякі заводи зробили великий крок уперед. Але поточна модель управління оборонними підприємствами не виправдовує себе. Ми знаємо, як це можна змінити і вже готові ділитися планами і баченням.

Кінцева мета цього шляху – ліквідація Державного концерну "Укроборонпром" і створення замість нього шести корпорацій, які спеціалізуються на: ракетобудуванні; авіабудуванні; бронетехніці; радарних і морських системах; авіаремонті.

Концерн уже готовий рухатися цим шляхом. Але без прямої і безпосередньої участі державних органів реформа "Укроборонпрому" або затягнеться на роки, або стане неможливою. Зараз реформа концерну в першу чергу залежить від ефективності парламенту, разом із яким ми вже готуємо новий закон "Про корпоратизацію підприємств ОПК".

Деталі: Заступник гендиректора з трансформації держконцерну Роман Бондар заявив, що "Укроборонпром" вкрай занедбали, деякі підприємства "практично при смерті". Їх тягнуть на дно "надмірність активів, великі борги, технологічна відсталість, низька якість продукції та високий знос устаткування".

За словами Бондаря, спільно з Міністерством економіки була розроблена політика власності. Також був проведений тріаж-аналіз: кожне зі 116 підприємств проаналізували за 9 критеріями, щоб виділити життєздатні підприємства, які будуть ядром розвитку державної частини ОПК. Зараз чекають виходу національних стратегічних документів.

Кабінет міністрів повинен затвердити "Індивідуальний план дій з розвитку корпоративного управління", який визначить терміни реалізації реформи "Укроборонпрому".

Реформа передбачає, що протягом 2 років "Укроборонпром" буде управляти трансформаційними процесами для створення галузевих холдингів. Потрібно буде провести корпоратизацію підприємств, здійснити оздоровлення проблемних активів, провести концентрацію виробництв, продати надлишкове майно тощо.

Пряма мова Бондаря: "Поточна модель управління концерном не виправдовує себе. Неможливо рівномірно створювати цінність і ефективно управляти 116-ма підприємствами концерну. Особливо з огляду на відмінності в бізнес-моделях, структурі продуктів, стан активів і ринкові особливості.

Для прикладу, всього в Укроборонпрому 14 бізнес-напрямків в 5 видах діяльності: виробництво готової продукції, виробництво компонентів, спецекспортери, дослідження і розробки, а також ремонт і обслуговування. Кожен із цих напрямків має свої особливості, історичну інерцію, логіку розвитку, потенціал і наявні коопераційні зв'язки.

Щоб створити максимальний ефект, ми взяли за основу наявні продуктові платформи і об'єднали підприємства за принципом синергії галузевих компетенцій. Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою "ZIMM", увійшли підприємства, які виробляють ремонт, виготовляють компоненти, роблять дослідження і створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл.

Подібним чином будуть створені інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найпрогресивніші і перспективні підприємства концерну. Йдеться щонайменше про 6 держкорпорацій: ракетобудування; авіація; бронетехніка; радарні і морські системи; авіаремонт. Решта підприємств будуть консолідовані навколо.

Щодо самого концерну, то в тому вигляді і в тій ролі, для якої він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром має бути ліквідовано в результаті реформи".