В руководстве "Укроборонпрома" выступили за его ликвидацию

Заместители гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем и Роман Бондар выступают за ликвидацию этого государственного концерна и трансформацию его в 6 корпораций.

Источник: интервью Бондара на "Оборонно-промышленном курьере" и пост Найема в Facebook

Прямая речь Найема: "Пора было уже сказать об этом открыто: государственный концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован. Мы пришли не для того, чтобы стать драконами, сесть на потоки и возглавить оборонного монстра, созданного с единственной целью – контролировать продажу оружейных складов времен СССР. Это должно остаться в прошлом.

Сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны. Главная причина – акционер, то есть, государство, которое связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией.

Да, за десять лет существования в концерне выросли новые люди, некоторые заводы сделали большой шаг вперед. Но текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя. Мы знаем, как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением.

Конечная цель этого пути – ликвидация Государственного концерна "Укроборонпром" и создание вместо него шести корпораций, специализирующихся на: ракетостроении; авиастроении; бронетехнике; радарных и морских системах; авиаремонте.

Концерн уже готов двигаться по этому пути. Но без прямого и непосредственного участия государственных органов реформа "Укроборонпрома" либо затянется на годы, либо станет невозможной. Сейчас реформа концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон "О корпоратизации предприятий ОПК".

Детали: Заместитель гендиректора по трансформации госконцерна Роман Бондар заявил, что "Укроборонпром" крайне запущен, некоторые предприятия "практически при смерти". Их тянут ко дну "избыточность активов, большие долги, технологическая отсталость, низкое качество продукции и высокий износ оборудования".

По словам Бондара, совместно с Министерством экономики была разработана политика собственности. Также был проделан триаж-анализ: каждое из 116 предприятий проанализировали по 9 критериям, чтобы выделить жизнеспособные предприятия, которые будут ядром развития государственной части ОПК. Сейчас ждут выхода национальных стратегических документов.

Кабинетом министров должен утвердить "Индивидуальный план действий по развитию корпоративного управления", который определит сроки реализации реформы "Укроборонпрома".

Реформа предполагает, что на протяжении 2 лет "Укроборонпром" будет управлять трансформационными процессами для создания отраслевых холдингов. Нужно будет провести корпоратизацию предприятий, осуществить оздоровление проблемных активов, провести концентрацию производств, продать избыточное имущество и т.п.

Прямая речь Бондаря: "Текущая модель управления концерном не оправдывает себя. Невозможно равномерно создавать ценность и эффективно управлять 116-ю предприятиями концерна. Особенно учитывая различия в бизнес-моделях, структуре продуктов, состоянии активов и рыночных особенностях.

Для примера, всего в Укроборонпроме 14 бизнес-направлений в 5 видах деятельности: производство готовой продукции, производство компонентов, спецэкспортеры, исследования и разработки, а также ремонт и обслуживание. Каждое из этих направлений имеет свои особенности, историческую инерцию, логику развития, потенциал и существующие кооперационные связи.

Чтобы создать максимальный эффект, мы взяли за основу существующие продуктовые платформы и объединили предприятия по принципу синергии отраслевых компетенций. Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием "ZIMM", вошли предприятия, которые производят ремонт, изготовляют компоненты, делают исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл.

Подобным образом будут созданы другие отраслевые холдинги, в основе которых будут самые прогрессивные и перспективные предприятия концерна. Речь идет как минимум о 6 госкорпорациях: ракетостроения; авиации; бронетехники; радарных и морских систем; авиаремонтной. Остальные предприятия будут консолидированы вокруг.

Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, для которой он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы".