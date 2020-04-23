На Миколаївщині вже 30 хворих на коронавірус медиків

У Миколаївській області зареєстровано 103 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, серед них – 30 хворих медиків.

Джерело: Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС

Дослівно: "Станом на 10.00 23 квітня в Миколаївській області зареєстровано 103 підтверджених випадків COVID-19. З них медичних працівників – 30".

За минулу добу звернулося або було виявлено 21 особу з підозрою на COVID-19, з них госпіталізовано семеро людей, а 14-м призначили амбулаторне лікування.

За весь період з підозрою на COVID-19 було зареєстровано 326 осіб: госпіталізовано 137 осіб, на амбулаторії – 189 людей.

В області зробили 1318 ПЛР-тестувань. З них виявлено позитивних: з підозрою на COVID-19 – 9; хворих на пневмонію – 7; контактних осіб – 87.

Всього на облік було взято 3560 осіб. Станом на ранок 23 квітня знято з обліку 2666 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції.

Ведеться медико-санітарне спостереження за 894 особами.

Що передувало: 22 квітня місцевий штаб повідомив про інфікування 23 медиків на Миколаївщині.

Станом на 22 квітня в Україні було зареєстровано 1245 медичних працівників, хворих на коронавірус.