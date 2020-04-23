В Николаевской области уже 30 больных коронавирусом медиков

В Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, среди них - 30 больных медиков.

Источник: Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС

Дословно: "По состоянию на 10.00 23 апреля в Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случая COVID-19. Из них медицинских работников - 30".

За минувшие сутки обратилось или было выявлено 21 человек с подозрением на COVID-19, из них госпитализированы семь человек, а 14-м было назначено амбулаторное лечение.

За весь период с подозрением на COVID-19 было зарегистрировано 326 человек: госпитализированы 137 человек, на амбулатории - 189 человек.

В области сделали 1318 ПЦР-тестирования. Из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 9; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 87.

Всего на учет было взято 3560 человек. По состоянию на утро 23 апреля снято с учета 2666 человек в связи с завершением сроков самоизоляции.

Ведется медико-санитарное наблюдение за 894 лицами.

Что предшествовало: 22 апреля местный штаб сообщил об инфицировании 23 медиков на Николаевщине.

По состоянию на 22 апреля в Украине было зарегистрировано 1245 медицинских работников, больных коронавирусом.