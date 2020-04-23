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В Одесі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Четвер, 23 квітня 2020, 11:01
В Одесі зафіксували першу смерть від коронавірусу

56-річний житель Одеси помер минулої доби в результаті ускладнень від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: брифінг голови Одеської обласної держадміністрації Максима Куцого

Деталі: Це третій летальний випадок в Одеській області, але перший у місті Одеса, зазначає "Думская".

За ніч лабораторний центр МОЗ підтвердив діагноз COVID-19 у десяти жителів регіону: шість випадків у Подольську, два в Одесі, по одному – в Біляївському та Кілійському районі.

Усього станом на ранок 23 квітня захворів 161 житель області. 5 осіб одужали.

Куций нагадав, що пік захворюваності на COVID-19 очікується з 3-го по 8 травня, тому карантин продовжено до 11 травня, а поминальні дні перенесено на червень.

Нагадаємо: В Україні за 22 квітня зафіксували 578 нових випадків COVID-19, 13 людей померли, 80 осіб вилікувались. Загалом від початку епідемії в країні лабораторно підтверджено 7170 випадків COVID-19, із них 187 летальних, а 504 пацієнти одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяОдеса
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