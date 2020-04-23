В Одессе зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Четверг, 23 апреля 2020, 11:01

56-летний житель Одессы умер в минувшие сутки в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: брифинг главы Одесской областной госадминистрации Максима Куцого

Детали: Это третий летальный случай в Одесской области, но первый в городе Одесса, отмечает "Думская".

За ночь лабораторный центр Минздрава подтвердил диагноз COVID-19 у десяти жителей региона: шесть случаев в Подольске, два в Одессе, по одному – в Беляевском и Килийском районе.

Всего по состоянию на утро 23 апреля заболел 161 житель области. 5 человек выздоровели.

Куцый напомнил, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается с 3 по 8 мая, поэтому карантин продлен до 11 мая, а поминальные дни перенесены на июнь.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Одесса


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