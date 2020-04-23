Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА

Четверг, 23 апреля 2020, 12:52
Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Источник: указ президента № 151, Закарпатская областная госадминистрация

Дословно: "Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации".

Детали: Сейчас с визитом в Закарпатье поехал премьер Денис Шмыгаль и первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Трофимов, где уже представили Петрова.

Во время представления Петров определил три направления работы на посту главы Закарпатской ОГА:

  • Борьба с распространением коронавируса.
  • Завершение реформы децентрализации в области.
  • Активное сотрудничество с правоохранителями области в борьбе с бандитизмом, незаконным оборотом оружия, наркоторговлей, взяточничеством, злоупотреблением с бюджетными средствами, контрабандой и злоупотреблениями в лесной отрасли.

Трофимов сказал, что перед Петровым стоит 3 главные задачи: эффективный менеджмент в бюджетной части, успешное завершение реформы децентрацизации и привлечение инвестиций в развитие региона.

Петров имеет два высших образования - юридическое и экономическое, кандидат юридических наук, получил звание "Заслуженный юрист Украины". 28 лет проработал в Службе безопасности. Имеет воинское звание генерал-майор. Участник боевых действий в зоне АТО.

 

На заседании регионального штаба у Петрова спросили, планирует ли он посетить "легендарный" туалет на КПП в Чопе, который годами ждет ремонт? Петров ответил, что посмотрит, "что там плавает, откуда оно плавает и кто виноват в том, что оно плавает".

Он обещал взять этот вопрос на контроль, потому что это "наша визитная карточка при пересечении государственной границы".

Что предшествовало: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Назначен на эту должность Петров был в августе 2019 года.

Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.

Предыстория:

  • 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.
  • До этого и.о. главы Закарпатской ОГА был Алексей Гетманенко. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: