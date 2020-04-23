Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
Источник: указ президента № 151, Закарпатская областная госадминистрация
Дословно: "Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации".
Детали: Сейчас с визитом в Закарпатье поехал премьер Денис Шмыгаль и первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Трофимов, где уже представили Петрова.
Во время представления Петров определил три направления работы на посту главы Закарпатской ОГА:
- Борьба с распространением коронавируса.
- Завершение реформы децентрализации в области.
- Активное сотрудничество с правоохранителями области в борьбе с бандитизмом, незаконным оборотом оружия, наркоторговлей, взяточничеством, злоупотреблением с бюджетными средствами, контрабандой и злоупотреблениями в лесной отрасли.
Трофимов сказал, что перед Петровым стоит 3 главные задачи: эффективный менеджмент в бюджетной части, успешное завершение реформы децентрацизации и привлечение инвестиций в развитие региона.
Петров имеет два высших образования - юридическое и экономическое, кандидат юридических наук, получил звание "Заслуженный юрист Украины". 28 лет проработал в Службе безопасности. Имеет воинское звание генерал-майор. Участник боевых действий в зоне АТО.
На заседании регионального штаба у Петрова спросили, планирует ли он посетить "легендарный" туалет на КПП в Чопе, который годами ждет ремонт? Петров ответил, что посмотрит, "что там плавает, откуда оно плавает и кто виноват в том, что оно плавает".
Он обещал взять этот вопрос на контроль, потому что это "наша визитная карточка при пересечении государственной границы".
Что предшествовало: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
Назначен на эту должность Петров был в августе 2019 года.
Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.
Предыстория:
- 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.
- До этого и.о. главы Закарпатской ОГА был Алексей Гетманенко.