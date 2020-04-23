Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Источник: указ президента № 151

Дословно: "Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации".

Детали: Сейчас с визитом в Закарпатье поехал премьер Денис Шмыгаль, где уже представили Петрова.

Что предшествовало: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Назначен на эту должность Петров был в августе 2019 года.

Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.

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