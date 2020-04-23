Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
Источник: указ президента № 151
Дословно: "Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации".
Детали: Сейчас с визитом в Закарпатье поехал премьер Денис Шмыгаль, где уже представили Петрова.
Что предшествовало: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.
Назначен на эту должность Петров был в августе 2019 года.
Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.
Предыстория:
- 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.
- До этого и.о. главы Закарпатской ОГА был Алексей Гетманенко.