Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА

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Четверг, 23 апреля 2020, 12:52

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова, которого уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Источник: указ президента № 151

Дословно: "Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации".

Детали: Сейчас с визитом в Закарпатье поехал премьер Денис Шмыгаль, где уже представили Петрова.

Что предшествовало: 17 апреля Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Назначен на эту должность Петров был в августе 2019 года.

Тогда же журналисты Bihus.info выяснили, что перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.

Предыстория:

  • 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.
  • До этого и.о. главы Закарпатской ОГА был Алексей Гетманенко. 

Украинская правда
Темы: СБУ Закарпатье


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