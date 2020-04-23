НАПК: Ни одна партия не отказалась от госфинансирования

Ни одна партия не обратилась к НАПК по поводу отказа от государственного финансирования.

Источник: глава НАПК Александр Новиков в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Ни одна партия к нам не обращалась".

Детали: Он отметил, что до 21 апреля партии имели возможность отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады.

По словам главы НАПК, с 21 апреля вступил в силу закон, в котором говорится, что партия может отказаться от финансирования за квартал.

Что было раньше: В начале марта партия "Слуга народа" сделала громкое политическое заявление об отказе от госфинансирования на год в пользу борьбы с коронавирусом.

Однако позже выяснилось, что воплотить это в жизнь пока невозможно, поскольку согласно действующему законодательству финансирование получается на весь период - то есть от выборов до выборов.

Также по закону, в случае получения Национальным агентством по предотвращения коррупции соответствующего заявления партии и принятия им соответствующего решения, НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.

На уточняющий вопрос УП, каким же образом можно направить средства, от которых партия отказывается, на борьбу с коронавирусом, Корниеко отметил, что это уже компетенция Минфина.