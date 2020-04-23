Блогера Шарія остаточно зняли з розшуку в Україні

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку блогера Анатолія Шарія у справі про обстріл ним власного авто з метою інсценування замаху. Таким чином Шарія вже зняли з розшуку у двох справах, які розслідувалися відносно нього в Україні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерел УП, Шарія зняли з розшуку 14 квітня за рішенням суду.

Суддя Солом’янського райсуду Києва Оксана Криворот винесла рішення про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту і зняття Шарія з розшуку ще 18 вересня 2019 року.

Прокуратура оскаржувала це рішення, але 17 лютого 2020 року програла апеляцію.

Ймовірно наразі рішення суду надійшло до МВС для виконання. У результаті цього розшукова картка Шарія зникла з сайту МВС.

"Українська правда" звернулася з цього приводу до поліції. Коментарі обіцяли надати найближчим часом.

Шарія обвинувачували в тому, що він вночі 13 липня 2011 року інсценував замах на себе, власноруч обстрілявши свій автомобіль "Nissan Note" на вулиці Петра Радченка у Києві з мисливської рушниці.

Після цього викинув зброю і рукавички, які одягав, щоб замести сліди, зупинив автомобіль таксі, який їхав вулицею і попросив водія дати йому мобільний телефон, щоб подзвонити до поліції.

Правоохоронцям Шарій повідомив, що на нього нібито здійснили замах.

Блогера обвинувачували у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 383 КК України).

Солом’янський райсуд Києва 7 лютого 2012 року оголосив Шарія оголосив у розшук.

20 червня 2012 року Шарія оголосили у міжнародний розшук.

Що було раніше: 10 квітня 2019 року Шевченківський районний суду скасував запобіжний захід у виді тримання під вартою та розшук блогера Анатолія Шарія та відправив справу на доопрацювання.

Тоді Шарія обвинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї (ч.4 ст.296 КК). У матеріалах справи йдеться, що в травні 2011 року Шарій в київській закусочній "Адоніс" ПП "Макдональдс Юкрейн ЛТД", почав словесний конфлікт з чоловіком, а потім поранив чоловіка з пістолета. На стадії судових дебатів Шарій покинув Україну.

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