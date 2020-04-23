Блогера Шарія остаточно зняли з розшуку в Україні

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку блогера Анатолія Шарія у справі про обстріл ним власного авто з метою інсценування замаху. Таким чином Шарія вже зняли з розшуку у двох справах, які розслідувалися відносно нього в Україні.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, речник Нацполіції Оксана Блищик у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Блищик: "Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції. Відповідно співробітники поліції припинили його розшук, і інформація про розшукуваного була знята із сайту МВС".

Деталі: За словами джерел УП, Шарія зняли з розшуку 14 квітня за рішенням суду.

Суддя Солом’янського райсуду Києва Оксана Криворот винесла рішення про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту і зняття Шарія з розшуку ще 18 вересня 2019 року.

Прокуратура оскаржувала це рішення, але 17 лютого 2020 року програла апеляцію.

Ймовірно наразі рішення суду надійшло до МВС для виконання. У результаті цього розшукова картка Шарія зникла з сайту МВС.

Шарія обвинувачували в тому, що він вночі 13 липня 2011 року інсценував замах на себе, власноруч обстрілявши свій автомобіль "Nissan Note" на вулиці Петра Радченка у Києві з мисливської рушниці.

Після цього викинув зброю і рукавички, які одягав, щоб замести сліди, зупинив автомобіль таксі, який їхав вулицею і попросив водія дати йому мобільний телефон, щоб подзвонити до поліції.

Правоохоронцям Шарій повідомив, що на нього нібито здійснили замах.

Блогера обвинувачували у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 383 КК України).

Солом’янський райсуд Києва 7 лютого 2012 року оголосив Шарія у розшук.

20 червня 2012 року Шарія оголосили у міжнародний розшук.

Під час розшуку з’ясувалося, що Шарій у січні 2012 року покинув територію України у напрямку Російської Федерації та, ймовірно, отримав статус біженця у Литві.

У травні 2013 року з відповіді з Бюро Інтерполу Республіки Литви стало відомо, що ця країна надала Шарію статус політичного біженця.

У серпні 2013 року стало відомо, що Шарія затримали у Голландії і що вирішується питання щодо його екстрадиції.

У зв’язку з цим Солом’янський райсуд у грудні 2013 – квітні 2014 року вживав заходів для передачі матеріалів кримінальної справи для подальшого розгляду до Литовської Республіки. Але, згідно з матеріалами суду, "вжиті заходи не дали позитивного результату з огляду на бездіяльність Міністерства юстиції України".

При цьому, Солом’янське управління поліції, яке здійснювало розшук, упродовж 2014-2019 років взагалі не повідомляло суд щодо актуального стану розшуку Шарія.

3 червня 2019 до Солом’янського районного суду Києва звернувся захисник блогера з клопотанням про відновлення розгляду кримінальної справи судом, щоб забезпечити права Шарія на справедливий та публічний розгляд справи.

Суд справу відновив. Захисник Шарія клопотав про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування. Проти цього заперечувала прокуратура.

Суд також встановив, що міжнародний розшук Шарія припинили ще 27 лютого 2014 року.

На підставі цих фактів суд вирішив кримінальну справу повернути прокурору міста Києва для проведення додаткового розслідування, а запобіжний захід та оголошення Шарія у розшук скасувати.

Що було раніше: 10 квітня 2019 року Шевченківський районний суду скасував запобіжний захід у виді тримання під вартою та розшук блогера Анатолія Шарія та відправив справу на доопрацювання.

Тоді Шарія обвинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї (ч.4 ст.296 КК). У матеріалах справи йдеться, що в травні 2011 року Шарій в київській закусочній "Адоніс" ПП "Макдональдс Юкрейн ЛТД", почав словесний конфлікт з чоловіком, а потім поранив чоловіка з пістолета. На стадії судових дебатів Шарій покинув Україну.