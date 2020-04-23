Министерство внутренних дел сняло с розыска блогера Анатолия Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения. Таким образом Шария уже сняли з розыска в двух делах, которые расследовались в отношении него в Украине.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Блищик: "Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции. Соответственно сотрудники полиции прекратили его розыск, и информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД".

Детали: По словам источников УП, Шария сняли с розыска 14 апреля по решению суда.

Судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот вынесла решение об отмене меры пресечения в виде ареста и снятии Шария с розыска еще 18 сентября 2019 года.

Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.

Вероятно, сейчас решение суда поступило в МВД для исполнения. В результате этого розыскная карточка Шария исчезла с сайта МВД.

Шария обвиняли в том, что он ночью 13 июля 2011 года инсценировал покушение на себя, собственноручно обстреляв свой автомобиль "Nissan Note" на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья.

После этого выбросил оружие и перчатки, которые надевал, чтобы замести следы, остановил автомобиль такси, ехавший по улице, и попросил водителя дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию.

Правоохранителям Шарий сообщил, что на него якобы покушались.

Блогера обвиняли в совершении заведомо ложного сообщения о совершении преступления, объединённого с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 УК Украины).

Соломенский райсуд Киева 7 февраля 2012 года объявил Шария в розыск.

20 июня 2012 года Шария объявили в международный розыск.

Во время розыска выяснилось, что Шарий в январе 2012 года покинул территорию Украины в направлении Российской Федерации и, вероятно, получил статус беженца в Литве.

В мае 2013 года из ответа из Бюро Интерпола Республики Литвы стало известно, что эта страна предоставила Шарию статус политического беженца.

В августе в 2013 года стало известно, что Шария задержали в Голландии и решается вопрос о его экстрадиции.

В связи с этим Соломенский райсуд в декабре 2013 – апреле 2014 года принимал меры для передачи материалов уголовного дела для дальнейшего рассмотрения в Литовскую Республику. Но, согласно материалам суда, "принятые меры не дали положительного результата, учитывая бездействие Министерства юстиции Украины".

При этом, Соломенское управления полиции, которое осуществляло розыск, в течение 2014-2019 годов вообще не сообщало суду об актуальном состоянии розыска Шария.

3 июня 2019 года в Соломенский районный суд Киева обратился защитник блогера с ходатайством о возобновлении рассмотрения уголовного дела судом, чтобы обеспечить права Шария на справедливое и публичное разбирательство дела.

Суд дело восстановил. Защитник Шария ходатайствовал о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование. Против этого возражала прокуратура.

Суд также установил, что международный розыск Шария прекратили еще 27 февраля 2014 года.

На основании этих фактов суд решил уголовное дело вернуть прокурору города Киева для проведения дополнительного расследования, а меру пресечения и объявление Шария в розыск отменить.

Что было раньше: Шевченковский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и розыск блогера Анатолия Шария и отправил дело на доработку.

Тогда Шария обвиняли в хулиганстве с применением оружия (ч.4 ст.296 УК). В материалах дела говорится, что в мае 2011 года Шарий в киевской закусочной "Адонис" ЧП "Макдональдс Юкрейн ЛТД", начал словесный конфликт с мужчиной, а потом ранил мужчину из пистолета. На стадии судебных прений Шарий покинул Украину.