Министерство внутренних дел окончательно сняло с розыска блогера Анатолия Шария.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источников УП, Шария сняли с розыска 14 апреля по решению суда.

Судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот вынесла решение об отмене меры пресечения в виде ареста и снятии Шария с розыска еще 18 сентября 2019 года.

Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.

Вероятно, сейчас решение суда поступило в МВД для исполнения. В результате этого розыскная карточка Шария исчезла с сайта МВД.

"Украинская правда" обратилась по этому поводу в полицию. Комментарии обещали предоставить в ближайшее время.

Что было раньше: Шевченковский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и розыск блогера Анатолия Шария и отправил дело на доработку.

Дополняется...