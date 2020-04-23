Блогера Шария окончательно сняли с розыска
Министерство внутренних дел окончательно сняло с розыска блогера Анатолия Шария.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По словам источников УП, Шария сняли с розыска 14 апреля по решению суда.
Судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот вынесла решение об отмене меры пресечения в виде ареста и снятии Шария с розыска еще 18 сентября 2019 года.
Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.
Вероятно, сейчас решение суда поступило в МВД для исполнения. В результате этого розыскная карточка Шария исчезла с сайта МВД.
"Украинская правда" обратилась по этому поводу в полицию. Комментарии обещали предоставить в ближайшее время.
Что было раньше: Шевченковский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и розыск блогера Анатолия Шария и отправил дело на доработку.
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