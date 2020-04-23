Венедиктова записала обращение по делу "Приватбанка"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором объяснила особенности дела "Приватбанка" и отметила, что ее офис отстаивает 1 млрд грн активов государства.

Источник: Офис генпрокурора

Прямая речь: "В нашем представлении прокуратура - это карательный орган. Конституцией Украины она отнесена к системе правосудия. Что это значит? Это означает, что прокуратура в равной степени с судом, не беря на себя его функцию, на основе равенства и состязательности призвана защищать общественные интересы.

Обязанность Офиса генерального прокурора - отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой Палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией "Приватбанка".

Детали: Суть дела в том, что семья истцов во время национализации "Приватбанка" попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним был применен общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокой вероятности за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров.

Во время национализации 1 млрд гривен депозитов конвертировали в акции, выкупило государство. Истцы требуют от Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и "Приватбанка", отменить это решение и вернуть указанную сумму, потому что не считают себя лицами, связанными с банком.

Иск был удовлетворен постановлением Окружного админсуда Киева в 2017 году. Киевский апелляционный административный суд своим постановлением оставил его в силе.

Национальный банк, Министерство финансов и государственный "Приватбанк" обжаловали судебные решения в кассационном порядке. Офис генерального прокурора вступил в это дело в ноябре 19-го года.

Венедиктова заверила, что прокуроры, обеспечивая участие в этом деле, преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия.

Офис генерального прокурора акцентирует внимание общества на том, что применена к связанным с "Приватбанком" лиц процедура конвертации депозитов в акции нова для нашей банковской системы. Она применяется в Украине впервые, однако давно и эффективно работает в Европе. Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву.

К тому же, сами истцы в этом деле непоследовательны в своем отношении по вопросу связанности с банком. В различных судебных делах они занимают кардинально разную позицию.

Прямая речь: "Это дело по своей важности - не простой спор. Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "Приватбанка". Ведь этот иск - лишь капля в море аналогичных - общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 миллиардов гривен. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения.

Государство уже потратило на докапитализацию банка более 160 миллиардов гривен. Эта сумма больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год. К тому же в "Приватбанке" сконцентрировано до 40% депозитов всей банковской системы.

Таким образом в этом деле обеспечения верховенства права и законности, интерес государства и интерес каждого гражданина совпали. Они равны по важности и составляют тот общественный интерес, который призван защищать прокурор".