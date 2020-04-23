Повітря з Чорнобиля рухається на західні райони Київщини – Кульбіда

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Четвер, 23 квітня 2020, 16:31

Продукти горіння, які викидаються в атмосферу у результаті пожеж у Зоні відчуження, вітер переміщує на західні райони Київської області.  

Джерело: директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда та директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу  

Пряма мова Кульбіди: "Переміщення продуктів горіння, які викидаються в атмосферу, відбувається у південному напрямку зі швидкістю 10-15 км/год. Таким чином із Зони відчуження повітря переміщується на західні райони Київської області, а з північних районів Житомирської області – в напрямку міст Коростень та Житомир.

Хімічне забруднення атмосферного повітря у Києві знаходиться переважно на рівні характерному для квітня, але перевищення гранично допустимих концентрацій відмічається по діоксиду азоту і частково по діоксиду сірки і формальдегіду. Повітряної міграції цезію-137 не зафіксовано".

Деталі: За словами Кульбіди, 24 квітня погодні умови суттєво не зміняться, але дещо змінюватиметься напрям вітру.

Представник ДСНС Володимир Демчук повідомив, що кількість осередків горіння у Зоні відчуження та в Житомирській області та їх площі продовжують зменшуватися.

Зокрема, у Зоні відчуження на всіх трьох осередках розповсюдження пожеж вогню немає, а сили і засоби ДСНС працюють по периметру та всередині осередків, де це можливо.

У Житомирській області, за словами Демчука, ліквідовано два осередки пожеж, а інші локалізовані  осередки не несуть загрози, бо відкритого вогню немає.

Радіаційний фон у Києві, області та Зоні відчуження  в межах природних фонових значень.

Передісторія:

  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця вже декілька днів перебуває в лідерах за індексом забрудненості повітря.
  • За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Ірина Балачук, УП
Теми: Чорнобиль пожежа


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