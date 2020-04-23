Повітря з Чорнобиля рухається на західні райони Київщини – Кульбіда
Продукти горіння, які викидаються в атмосферу у результаті пожеж у Зоні відчуження, вітер переміщує на західні райони Київської області.
Джерело: директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда та директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу
Пряма мова Кульбіди: "Переміщення продуктів горіння, які викидаються в атмосферу, відбувається у південному напрямку зі швидкістю 10-15 км/год. Таким чином із Зони відчуження повітря переміщується на західні райони Київської області, а з північних районів Житомирської області – в напрямку міст Коростень та Житомир.
Хімічне забруднення атмосферного повітря у Києві знаходиться переважно на рівні характерному для квітня, але перевищення гранично допустимих концентрацій відмічається по діоксиду азоту і частково по діоксиду сірки і формальдегіду. Повітряної міграції цезію-137 не зафіксовано".
Деталі: За словами Кульбіди, 24 квітня погодні умови суттєво не зміняться, але дещо змінюватиметься напрям вітру.
Представник ДСНС Володимир Демчук повідомив, що кількість осередків горіння у Зоні відчуження та в Житомирській області та їх площі продовжують зменшуватися.
Зокрема, у Зоні відчуження на всіх трьох осередках розповсюдження пожеж вогню немає, а сили і засоби ДСНС працюють по периметру та всередині осередків, де це можливо.
У Житомирській області, за словами Демчука, ліквідовано два осередки пожеж, а інші локалізовані осередки не несуть загрози, бо відкритого вогню немає.
Радіаційний фон у Києві, області та Зоні відчуження в межах природних фонових значень.
Передісторія:
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця вже декілька днів перебуває в лідерах за індексом забрудненості повітря.
- За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
- Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
- У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.