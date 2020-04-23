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Воздух из Чернобыля движется на западные районы Киевщины – Кульбида

Четверг, 23 апреля 2020, 16:31
Воздух из Чернобыля движется на западные районы Киевщины – Кульбида

Продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу в результате пожаров в Зоне отчуждения, ветер перемещает на западные районы Киевской области.

Источник: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида и директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на брифинге

Прямая речь Кульбиды: "Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч. Таким образом из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области – в направлении городов Коростень и Житомир.

Химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится преимущественно на уровне характерном для апреля, но превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота и частично по диоксиду серы и формальдегиду. Воздушной миграции цезия-137 не зафиксировано".

Детали: По словам Кульбиды, 24 апреля погодные условия существенно не изменятся, но немного поменяться направление ветра.

Представитель ГСЧС Владимир Демчук сообщил, что количество очагов горения в зоне отчуждения и в Житомирской области и их площади продолжают уменьшаться.

В частности, в Зоне отчуждения на всех трех ячейках распространения пожаров огня нет, а силы и средства ГСЧС работают по периметру и внутри ячеек, где это возможно.

В Житомирской области, по словам Демчука, ликвидировали два очага пожаров, а другие локализованные очаги не несут угрозы, потому что открытого огня нет.

Радиационный фон в Киеве, области и Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Предыстория:

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
  • По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чернобыльпожар
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