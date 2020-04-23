Воздух из Чернобыля движется на западные районы Киевщины – Кульбида
Продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу в результате пожаров в Зоне отчуждения, ветер перемещает на западные районы Киевской области.
Источник: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида и директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на брифинге
Прямая речь Кульбиды: "Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч. Таким образом из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области – в направлении городов Коростень и Житомир.
Химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится преимущественно на уровне характерном для апреля, но превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота и частично по диоксиду серы и формальдегиду. Воздушной миграции цезия-137 не зафиксировано".
Детали: По словам Кульбиды, 24 апреля погодные условия существенно не изменятся, но немного поменяться направление ветра.
Представитель ГСЧС Владимир Демчук сообщил, что количество очагов горения в зоне отчуждения и в Житомирской области и их площади продолжают уменьшаться.
В частности, в Зоне отчуждения на всех трех ячейках распространения пожаров огня нет, а силы и средства ГСЧС работают по периметру и внутри ячеек, где это возможно.
В Житомирской области, по словам Демчука, ликвидировали два очага пожаров, а другие локализованные очаги не несут угрозы, потому что открытого огня нет.
Радиационный фон в Киеве, области и Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
Предыстория:
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.