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Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака та Кучми

Четвер, 23 квітня 2020, 17:42
Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака та Кучми

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Службу безпеку України розслідувати можливу державну зраду з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника президента в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

Джерело: народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович у Facebook.

Пряма мова: "Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов’язав Службу не пізніше як за 24 години внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості викладені у моєму звернені і розпочати розслідування можливої державної зради Єрмаком та Кучмою".

Деталі: В’ятрович очікує такого ж рішення суду стосовно ДБР у понеділок.

Маленька перемога. Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов’язав Службу не пізніше як за 24 години...

Опубліковано Volodymyr Viatrovych Четвер, 23 квітня 2020 р.

Що було раніше: 13 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО.

Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську. 

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді". 

13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

Знати більше: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

Передісторія:

  • Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією, триває з весни 2014 року. Для його врегулювання створено Тристоронню контактну групу, яка працює у Мінську (Білорусь).   
  • Мінські угоди включають у себе Мінський протокол від 5 вересня 2014 року (перші домовленості Тристоронньої контактної групи у Мінську про тимчасове перемир'я на сході України) та Комплекс заходівщодо виконання Мінського протоколу від 12 лютого 2015 року.
  • Рада Безпеки ООН17 лютого 2015 року схвалила цей комплекс заходів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій ЄрмакСБУОРДЛОКучма
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