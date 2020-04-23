Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать возможную государственную измену со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя президента в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы.

Источник: народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook.

Прямая речь: "Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения изложенные в моем обращении и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой".

Детали: Вятрович ожидает такого же решения суда в отношении ГБР в понедельник.

Маленька перемога. Суд задовільнив мою скаргу щодо бездіяльності СБУ і зобов’язав Службу не пізніше як за 24 години... Опубліковано Volodymyr Viatrovych Четвер, 23 квітня 2020 р.

Что было раньше: 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

При этом Ермак отметил, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО.

Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

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