НАЗК таки отримало заяву "Слуги народу" щодо держфінансування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало від партії "Слуга народу" заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: Відомо, що партія хоче відмовитися від державного фінансування на третій і четвертий квартал 2020 року для переправлення цих коштів на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії COVID-19. Таким чином, загальна сума коштів, від яких відмовляється партія – майже 70,3 млн грн.

НАЗК у найкоротші строки ухвалить рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії "Слуга народу", а також підготує відповідне звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.

Довідково: державне фінансування надається партіям, які отримали більше 5% голосів громадян за результатами виборів 2019 року. Це такі партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "ЄС" та "Голос". Протягом року ці партії загалом мають отримати з державного бюджету 283,5 млн гривень.

За перший квартал 2020 року партіям вже було перераховано кошти у розмірі 70,9 млн грн. Заходи для перерахування коштів за другий квартал будуть здійснені вже наступного тижня. Сума перерахованих коштів також становитиме 70,9 млн грн.

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