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НАЗК таки отримало заяву "Слуги народу" щодо держфінансування

Четвер, 23 квітня 2020, 20:13
НАЗК таки отримало заяву Слуги народу щодо держфінансування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало від партії "Слуга народу" заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: Відомо, що партія хоче відмовитися від державного фінансування на третій і четвертий квартал 2020 року для переправлення цих коштів на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії COVID-19. Таким чином, загальна сума коштів, від яких відмовляється партія – майже 70,3 млн грн.  

НАЗК у найкоротші строки ухвалить рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії "Слуга народу", а також підготує відповідне звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.

Довідково: державне фінансування надається партіям, які отримали більше 5% голосів громадян за результатами виборів 2019 року. Це такі партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "ЄС" та "Голос". Протягом року ці партії загалом мають отримати з державного бюджету 283,5 млн гривень.

За перший квартал 2020 року партіям вже було перераховано кошти у розмірі 70,9 млн грн. Заходи для перерахування коштів за другий квартал будуть здійснені вже наступного тижня. Сума перерахованих коштів також становитиме 70,9 млн грн.

Передісторія:

  • Наприкінці березня у партії "Слуга народу" зробили гучну політичну заяву про відмову від держфінансування на рік на користь боротьби з коронавірусом.
  • Однак пізніше з’ясувалося, що втілити це у життя наразі неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.
  • Також за законом, у разі отримання Національним агентством із запобігання корупції відповідної заяви партії та прийняття ним відповідного рішення, НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.
  • На уточнююче запитання УП, яким же чином спрямувати кошти, від яких партія відмовляється, на боротьбу з коронавірусом, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієко зазначив, що це вже компетенція Мінфіну.

Українська правда

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Теми: НАЗКСлуга народу
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