НАПК таки получило заявление "Слуги народа" по госфинансирования

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) получило от партии "Слуга народа" заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: Известно, что партия хочет отказаться от государственного финансирования на третий и четвертый квартал 2020 для переправки этих средств на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии COVID-19. Таким образом, общая сумма средств, от которых отказывается партия - почти 70,3 млн грн.

НАПК в кратчайшие сроки примет решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии "Слуга народа", а также подготовит соответствующее обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.

Справка: государственное финансирование предоставляется партиям, которые получили более 5% голосов граждан по результатам выборов 2019 года. Это следующие партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос". В течение года эти партии в целом должны получить из государственного бюджета 283,5 млн гривен.

За первый квартал 2020 партиям уже были перечислены средства в размере 70,9 млн грн. Мероприятия для перечисления средств за второй квартал будут осуществлены на следующей неделе. Сумма перечисленных средств также составит 70,9 млн грн.

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