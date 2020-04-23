НАПК таки получило заявление "Слуги народа" по госфинансирования
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) получило от партии "Слуга народа" заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности.
Источник: пресс-служба НАПК
Детали: Известно, что партия хочет отказаться от государственного финансирования на третий и четвертый квартал 2020 для переправки этих средств на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии COVID-19. Таким образом, общая сумма средств, от которых отказывается партия - почти 70,3 млн грн.
НАПК в кратчайшие сроки примет решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии "Слуга народа", а также подготовит соответствующее обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.
Справка: государственное финансирование предоставляется партиям, которые получили более 5% голосов граждан по результатам выборов 2019 года. Это следующие партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос". В течение года эти партии в целом должны получить из государственного бюджета 283,5 млн гривен.
За первый квартал 2020 партиям уже были перечислены средства в размере 70,9 млн грн. Мероприятия для перечисления средств за второй квартал будут осуществлены на следующей неделе. Сумма перечисленных средств также составит 70,9 млн грн.
Предыстория:
- В конце марта в партии "Слуга народа" сделали громкое политическое заявление об отказе от госфинансирования за год в пользу борьбы с коронавирусом.
- Однако позже выяснилось, что воплотить это в жизнь пока невозможно, поскольку согласно действующему законодательству финансирование партия получает на весь период - то есть от выборов до выборов.
- Также по закону, в случае получения Национальным агентством по предупреждению коррупции соответствующего заявления партии и принятия им соответствующего решения, НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.
- На уточняющий вопрос УП, каким же образом направить средства, от которых партия отказывается, на борьбу с коронавирусом, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниеко отметил, что это уже компетенция Минфина.