"Антиколомойський" закон: Представників МВФ запросили до Ради

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") підписав лист до МВФ із запрошенням приєднатися до обговорення законопроекту про банках.

Джерело: сайт Ради

Дослівно: "На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що за ініціативою членів Комітету підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту".

Передісторія: