"Антиколомойський" закон: Представників МВФ запросили до Ради
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") підписав лист до МВФ із запрошенням приєднатися до обговорення законопроекту про банках.
Джерело: сайт Ради
Дослівно: "На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що за ініціативою членів Комітету підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту".
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку