"Антиколомойський" закон: Представників МВФ запросили до Ради

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Четвер, 23 квітня 2020, 22:05

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") підписав лист до МВФ із запрошенням приєднатися до обговорення законопроекту про банках.

Джерело: сайт Ради

Дослівно: "На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що за ініціативою членів Комітету підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту".

 

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
  • МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
  • Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку

Українська правда
Теми: Верховна Рада МВФ банки


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