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"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду

Четверг, 23 апреля 2020, 22:05
Антиколомойский закон: Представителей МВФ пригласили в Раду

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") подписал письмо к МВФ с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках.

Источник: сайт Рады

Дословно: "В начале заседания председатель комитета Даниил Гетманцев проинформировал, что по инициативе членов Комитета подписал письмо к Международному валютному фонду с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта".

 

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект№2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысячпоправок.
  • МВФ призвалдля предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
  • Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаМВФбанки
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