"Схеми" розповіли про зв’язок Венедіктової з Аваковим

Брат генпрокурорки Ірини Венедіктової довгий час працював у бізнесі родини голови МВС Арсена Авакова, а її чоловік обіймає високий пост у поліції.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Журналісти з’ясували, що рідний брат генерального прокурора Сергій Венедіктов з 2008 до 2016 року працював головним юристом у кількох ТОВ, які спеціалізуються на видобутку газу з державних надр. Це - "Газоконденсатне родовище Денисівське", "Сахалінське", "Мар’їнське" і "Гравеліт-21" (дві останні вже ліквідовані). Всі ці фірми належали до ПАТ "Інвестор" родини Арсена Авакова (включно з сином Олексієм і дружиною Інною) та його бізнеспартнера, ексдепутата Ігоря Котвицького.

Чоловік Венедіктової Денис Колесник також має відношення до МВС. Він працює заступником начальника Департаменту кіберполіції України.

За інформацією "Схем", раніше Колесник був начальником відділу протидії кіберзлочинам у кіберполіції Харківської області, але після того, як його дружина потрапила у владу у 2019 році, його підвищили - чоловіка Венедіктової перевели в Київ і призначили заступником начальника кіберполіції всієї України. Більше того, з підполковника його підвищили до полковника.

Чоловік Венедіктової Денис Колесник

Також журналісти дізналися, що Венедіктова з чоловіком не вказали у майнових деклараціях своє київське житло. Вони стверджують, що мешкають у Харкові, але "Схеми" з’ясували, що подружжя проживає в центрі Києва на вулиці Круглоуніверсітетській. Саме звідси Венедіктова і Колесник щодня їздять на роботу.