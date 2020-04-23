"Схемы" рассказали о связи Венедиктовой с Аваковым

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Четверг, 23 апреля 2020, 22:22

Брат генпрокурора Ирины Венедиктовой долгое время работал в бизнесе семьи главы МВД Арсена Авакова, а ее муж занимает высокий пост в полиции.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты выяснили, что родной брат генерального прокурора Сергей Венедиктов с 2008 по 2016 год работал главным юристом в нескольких ООО, специализирующихся на добыче газа из государственных недр. Это - "Газоконденсатное месторождение Денисовское", "Сахалинское", "Марьинское" и "Гравелит-21" (две последние уже ликвидированы). Все эти фирмы принадлежали ПАО "Инвестор" семьи Арсена Авакова (включая сына Алексея и жену Инну) и его бизнеспартнера, ексдепутата Игоря Котвицкого.

 

Муж Венедиктовой Денис Колесник также имеет отношение к МВД. Он работает заместителем начальника Департамента киберполиции Украины.

По информации "Схем", ранее Колесник был начальником отдела противодействия киберпреступности в киберполиции Харьковской области, но после того, как его жена в 2019 году попала во власть, его повысили – мужа Венедиктовой перевели в Киев и назначили заместителем начальника киберполиции всей Украины. Более того, с подполковника его повысили до полковника.

 
Муж Венедиктовой Денис Колесник

Также журналисты узнали, что Венедиктова с мужем не указали в имущественных декларациях свое киевское жилье. Они утверждают, что живут в Харькове, но "Схемы" выяснили, что супруги проживают в центре Киева на улице Круглоуниверситетской. Отсюда Венедиктова и Колесник ежедневно ездят на работу.

Украинская правда
Темы: Венедиктова Аваков


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