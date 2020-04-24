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В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей

П'ятниця, 24 квітня 2020, 00:26
В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей

В США з початку епідемії нового коронавирусу на COVID-19 перевірили 4 493 106 громадян. Чисельність населення США в 2015 році становила 321 мільйон осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку, що наразі став одним зі світових центрів за кількістю випадків хвороби – 669 982 осіб. У 269 ​​756 громадян діагностували COVID-19. Понад 15 тисяч хворих у Нью-Йорку вже померло.

Станом на 00:30 24 квітня в США діагностували 856 209 випадків захворювання на коронавірус. 47 272 хворих вже померло. 78 339 осіб побороли хворобу.

За останню добу в країні підтвердили 28 780 нових випадків зараження, померли - 2070 осіб.

 

Що було раніше: Директор Центрів з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд передбачає, що нова хвиля коронавірусу буде взимку, і буде набагато страшнішою, оскільки може збігтися з початком сезону грипу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

  • Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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