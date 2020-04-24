В США на коронавирус проверили почти 5 миллионов человек

В США с начала эпидемии нового коронавируса на COVID-19 проверили 4 493 106 граждан. Численность населения США в 2015 году составляла 321 миллион человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, что сейчас стал одним из мировых центров по количеству случаев болезни - 669 982 человек. В 269 756 граждан диагностировали COVID-19. Более 15 000 больных в Нью-Йорке уже умерли.

По состоянию на 00:30 24 апреля в США диагностировали 856 209 случаев заболевания коронавирус. 47 272 больных уже умерли. 78 339 человек побороли болезнь.

За последние сутки в стране подтвердили 28 780 новых случаев заражения, умерли – 2070 человек.

Что было раньше: Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предполагает, что новая волна коронавируса будет зимой, и будет гораздо более страшной, поскольку может совпасть с началом сезона гриппа.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: