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В США на коронавирус проверили почти 5 миллионов человек

Пятница, 24 апреля 2020, 00:26
В США на коронавирус проверили почти 5 миллионов человек

В США с начала эпидемии нового коронавируса на COVID-19 проверили 4 493 106 граждан. Численность населения США в 2015 году составляла 321 миллион человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, что сейчас стал одним из мировых центров по количеству случаев болезни - 669 982 человек. В 269 756 граждан диагностировали COVID-19. Более 15 000 больных в Нью-Йорке уже умерли.

По состоянию на 00:30 24 апреля в США диагностировали 856 209 случаев заболевания коронавирус. 47 272 больных уже умерли. 78 339 человек побороли болезнь.

За последние сутки в стране подтвердили 28 780 новых случаев заражения, умерли – 2070 человек. 

 

Что было раньше: Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предполагает, что новая волна коронавируса будет зимой, и будет гораздо более страшной, поскольку может совпасть с началом сезона гриппа.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничений, которые были введены в США на время эпидемии COVID-19.

Темы: СШАкоронавирус
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