В США на коронавирус проверили почти 5 миллионов человек
В США с начала эпидемии нового коронавируса на COVID-19 проверили 4 493 106 граждан.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers
Детали: Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, что сейчас стал одним из мировых центров по количеству случаев болезни - 669 982 человек. В 269 756 граждан диагностировали COVID-19. Более 15 000 больных в Нью-Йорке уже умерли.
По состоянию на 00:30 24 апреля в США диагностировали 856 209 случаев заболевания коронавирус. 47 272 больных уже умерли. 78 339 человек побороли болезнь.
Что было раньше: Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предполагает, что новая волна коронавируса будет зимой, и будет гораздо более страшной, поскольку может совпасть с началом сезона гриппа.
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Напомним:
- В мире с 2 682 225 случаев заболевания 732 647 человек выздоровела и 187 330 умерли от осложнений, вызванных болезнью.