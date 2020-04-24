Саакашвілі про міністра Авакова: Це рішення президента, а я йду на іншу посаду

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеїл Саакашвілі не бачить перешкод для своєї роботи в уряді разом міністром МВС Арсеном Аваковим.

Джерело: Саакашвілі на засіданні фракції "Слуга народу", де обговорювалося його можливе призначення віце-прем'єром

Пряма мова: "Що стосується, Авакова, я сказав, це номенклатура президента України. Я вже рік в Україні ... Це ваше рішення разом з президентом. Як я можу переглядати рішення президента? Я йду на іншу посаду. Я йду на віце-прем'єра з питань реформ, щодо конкретних речей. Переговори з МВФ – там взагалі ні при чому МВС".

Деталі: Саакашвілі при цьому нагадав, що МВС раніше займалася Хатія Деканоїдзе, але зараз реформа "застрягла".

Передісторія: У грудні 2015 року, між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і тоді ще главою Одеської облдержадміністрації Міхеілом Саакашвілі трапилася перепалка на засіданні Нацради реформ.

Під час сварки Аваков перейшов на крик зі словами "Забирайся з моєї країни" і кинув склянкою з водою в Саакашвілі.

22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився. Кандидатуру має підтримати Верховна Рада.